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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:47
https://ria.ru/20200511/1571291387.html
Генсек ООН чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус

20:47 11.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, где ситуация с коронавирусом сложнее, чем в других городах и штатах США.
"Генсек в хорошем состоянии. Он не сдавал анализы, насколько я знаю", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, тестируется ли Гутерреш на коронавирус по примеру представителей руководства США.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в Штатах.
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По словам официального представителя, Гутерреш значительно ограничил контакты с людьми. "Он работает частично из резиденции, посещает штаб-квартиру, когда требуется", - указал Дюжаррик.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПенсАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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