Генсек ООН чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус

ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек в хорошем состоянии. Он не сдавал анализы, насколько я знаю", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, тестируется ли Гутерреш на коронавирус по примеру представителей руководства США.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в Штатах.
По словам официального представителя, Гутерреш значительно ограничил контакты с людьми. "Он работает частично из резиденции, посещает штаб-квартиру, когда требуется", - указал Дюжаррик.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.
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