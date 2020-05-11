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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:41
https://ria.ru/20200511/1571291264.html
Положительный тест на коронавирус выявили у 1689 российских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397620_0:170:3153:1944_1036x0_80_0_0_b2d2478071c8ce24dc3baa5ded51c970.jpg
РИА Новости

Положительный тест на коронавирус выявили у 1689 российских военных

20:41 11.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Среди российских военных положительный тест на коронавирус выявлен у 1689 человек, а также у 1224 учащихся военных вузов, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
Днем ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 1723 военных, а также у 1132 учащихся в военных вузах.
"В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая... установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 373 человека, в изоляторах по месту службы – 622 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек, изолированы на дому – 674 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все военные с положительными результатами находятся под наблюдением медиков. Из них: в тяжелом состоянии – три человека, в состоянии средней тяжести – 13, остальные – без симптомов. Выздоровели 411 человек.
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"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования 1224 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 333 человека; в изоляторах по месту службы– 732 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 38 человек; изолированы на дому – 121 человек", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлено 45 человек с коронавирусом. "Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. По завершении медицинского наблюдения и необходимых карантинных и лечебных мероприятий все воспитанники направляются в каникулярные отпуска. Выздоровели 263 человека", - добавляется в сообщении.
"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 399 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 51 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 45 человек, изолированы на дому – 301 человек, в домах отдыха Минобороны России – два человека. Выздоровели 74 человека", - сообщает министерство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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