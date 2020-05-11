ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело

По его словам, предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.
Он призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.