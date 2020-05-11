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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:31
https://ria.ru/20200511/1571290987.html
ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело

20:31 11.05.2020
7529
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Исследования на антитела к COVID-19 показывают, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.
Он призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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