Портал госуслуг упал после обращения Путина

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ к порталу госуслуг оказался затруднен. Глава государства, в частности, сообщил о возможности оформления ряда пособий через портал.
"Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой", - сказали в пресс-службе "РТ Лабс".