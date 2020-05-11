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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:23
https://ria.ru/20200511/1571290871.html
Портал госуслуг упал после обращения Путина
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1036x0_80_0_0_e3cef8448ced1e5dba9a813a6773b7c8.jpg
РИА Новости

Портал госуслуг упал после обращения Путина

20:23 11.05.2020
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© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Доступ к порталу госуслуг может быть кратковременно ограничен из-за возросшей нагрузки на него, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
Ранее в понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ к порталу госуслуг оказался затруднен. Глава государства, в частности, сообщил о возможности оформления ряда пособий через портал.
"Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой", - сказали в пресс-службе "РТ Лабс".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РостелекомВладимир ПутинОбщество
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