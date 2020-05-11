В Египте еще 346 человек заразились COVID-19

КАИР, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило о регистрации 346 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 9746.
"Зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусом и 8 случаев смертельного исхода", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении минздрава. В пятницу было зафиксировано 495 новых случаев, в субботу - 488, в воскресенье - 436.
За сутки выздоровели 97 человек, общее количество случаев полного выздоровления составило 2172, сообщил минздрав в понедельник. Все пациенты, находящиеся в больницах для зараженных коронавирусом, получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ, отметил официальный представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахед.
В Египте с марта действует комендантский час, с 23 апреля он длится с 21.00 до 6.00 по местному времени (с 22.00 до 7.00 мск). Приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил в четверг о продлении ограничений, связанных с противодействием новому коронавирусу, до 24 мая.
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