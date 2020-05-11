Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:09
https://ria.ru/20200511/1571290502.html
В Египте еще 346 человек заразились COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_781eade3c57798f36d5f1ced55a34546.jpg
РИА Новости

В Египте еще 346 человек заразились COVID-19

20:09 11.05.2020
337
© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило о регистрации 346 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 9746.
"Зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусом и 8 случаев смертельного исхода", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении минздрава. В пятницу было зафиксировано 495 новых случаев, в субботу - 488, в воскресенье - 436.
Пробирка с тестом на коронавирус
Вчера, 18:53Распространение нового коронавируса
Количество зараженных COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человек
За сутки выздоровели 97 человек, общее количество случаев полного выздоровления составило 2172, сообщил минздрав в понедельник. Все пациенты, находящиеся в больницах для зараженных коронавирусом, получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ, отметил официальный представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахед.
В Египте с марта действует комендантский час, с 23 апреля он длится с 21.00 до 6.00 по местному времени (с 22.00 до 7.00 мск). Приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил в четверг о продлении ограничений, связанных с противодействием новому коронавирусу, до 24 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Прохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни
Вчера, 17:12Распространение нового коронавируса
Названы пять способов профилактики коронавируса
101001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕгипетВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263
Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
Празднование 500-летия белорусского монастыря отложили из-за коронавируса
Парикмахерская
В Калининградской области 12 мая откроют торговые центры и салоны красоты
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Украинской экономике грозит тяжелая депрессия, считает депутат Рады
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Жертвами коронавируса в Турции стали еще 55 человек
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 16,5 тысячи
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН чувствует себя хорошо и не тестировался на коронавирус
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
В Петербурге создали около шести тысяч мест для пациентов с коронавирусом
Отдыхающие в одном из парков Милана
В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом
Машина скорой помощи. Мексика
Число жертв отравления метанолом в Мексике выросло до 27
Сотрудник полиции
Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Коронавирус обнаружили еще у одного жителя Абхазии
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Эрдоган ввел комендантский час в 31 турецкой провинции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Лента новостейМолния