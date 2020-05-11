В Египте еще 346 человек заразились COVID-19

"Зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусом и 8 случаев смертельного исхода", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении минздрава. В пятницу было зафиксировано 495 новых случаев, в субботу - 488, в воскресенье - 436.

В Египте с марта действует комендантский час, с 23 апреля он длится с 21.00 до 6.00 по местному времени (с 22.00 до 7.00 мск). Приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний.