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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:31
https://ria.ru/20200511/1571290417.html
Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1036x0_80_0_0_b7fc17d349142d0f14ecd7125aa858c1.jpg
РИА Новости

Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию

20:05 11.05.2020 (обновлено: 20:31 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
"В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей — местных жителей 1999 и 2000 года рождения, а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности", — сказала Петрова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)СолнечногорскТатьяна ПетроваПроисшествия
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11 мая, 20:08
Artur Tsarev
7000339
Выйдут - обязательно тебе расскажут!
11 мая, 21:01
Роман Жарков
1400013
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