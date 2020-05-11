Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию

"В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей — местных жителей 1999 и 2000 года рождения, а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности", — сказала Петрова.