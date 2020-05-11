В Калининградской области 12 мая откроют торговые центры и салоны красоты

КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Торговые центры, парикмахерские и салоны красоты смогут начать работу в Торговые центры, парикмахерские и салоны красоты смогут начать работу в Калининградской области с 12 мая, но с существенными ограничениями из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Режим самоизоляции, введенный в Калининградской области 31 марта, действует до 11 мая включительно. С 29 апреля в регионе открылись промышленные магазины, имеющие отдельный вход, которые работают с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.

"С существенными ограничениями в работе открываются торговые центры и парикмахерские. Время работы первых ограничено с 10 до 18 часов по будням, вторые могут оказывать услуги, только связанные со стрижкой и укладкой волос. Решение принято оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока под запретом услуги бритья и подравнивания бороды, макияжа, массажа лица, окраски бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращивания ресниц, завивки ресниц, косметических масок по уходу за кожей лица и шеи, гигиенического массажа лица и шеи, косметического комплексного ухода за кожей лица и шеи, спа-ухода по телу.

Ранее сообщалось, что в регионе усиливается масочный режим. Использовать одноразовые или многоразовые маски обязательно при нахождении в общественном транспорте, на остановках, в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг всем, кто пренебрегает этими правилами.

Как отметили в правительстве, режим самоизоляции сохраняется до 31 мая для граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Также до конца мая продлевается обязательная двухнедельная самоизоляция для прилетающих в регион через аэропорт "Храброво". Запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных массовых мероприятий сохраняется до 31 мая.

По данным оперативного штаба, всего на 11 мая в Калининградской области с населением чуть более 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 28,5 тысячи человек. Выявлено 753 заболевших (40 — за последние сутки), 207 из них выздоровели (за сутки — 19), 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2166 человек.