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Религия и мировоззрение
2020-05-11T19:58
https://ria.ru/20200511/1571290202.html
Празднование 500-летия белорусского монастыря отложили из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/153062/61/1530626148_0:0:2931:1649_1036x0_80_0_0_594b72e272ba84e5f456d003f0efc105.jpg
РИА Новости

Празднование 500-летия белорусского монастыря отложили из-за коронавируса

19:58 11.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Торжества по случаю 500-летия одного из главных центров белорусского православия – белорусского Жировичского монастыря - перенесены на более поздний срок в связи пандемией коронавируса, сообщается в понедельник на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).
В октябре митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить республику 18-20 мая 2020 года. Планировалось, что он будет присутствовать на торжествах в Жировичах по случаю 550-летия первого обретения Иконы Божьей Матери, 500-летия второго обретения иконы и 500-летия со дня образования Жировичского монастыря. Между тем, в апреле обитель приостановила прием посетителей в связи с эпидемиологической обстановкой.
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"Главные церковно-общественные юбилейные мероприятия предполагалось осуществить 19 и 20 мая 2020 года в Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение - перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок", - говорится в сообщении.
В БПЦ также уточнили, что новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения эпидемии коронавируса.
Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь БПЦ, расположенный в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В этом году монастырю исполняется 500 лет.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
30 апреля, 15:02Религия и мировоззрение
В монастыре, который на Пасху посетил Лукашенко, обнаружили коронавирус
851111
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьГродненская областьБелоруссияОбщество
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