Празднование 500-летия белорусского монастыря отложили из-за коронавируса

МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Торжества по случаю 500-летия одного из главных центров белорусского православия – белорусского Жировичского монастыря - перенесены на более поздний срок в связи пандемией коронавируса, сообщается в понедельник на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).
В октябре митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить республику 18-20 мая 2020 года. Планировалось, что он будет присутствовать на торжествах в Жировичах по случаю 550-летия первого обретения Иконы Божьей Матери, 500-летия второго обретения иконы и 500-летия со дня образования Жировичского монастыря. Между тем, в апреле обитель приостановила прием посетителей в связи с эпидемиологической обстановкой.
"Главные церковно-общественные юбилейные мероприятия предполагалось осуществить 19 и 20 мая 2020 года в Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. В настоящее время в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение - перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок", - говорится в сообщении.
В БПЦ также уточнили, что новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения эпидемии коронавируса.
Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь БПЦ, расположенный в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В этом году монастырю исполняется 500 лет.
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