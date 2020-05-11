Празднование 500-летия белорусского монастыря отложили из-за коронавируса

В БПЦ также уточнили, что новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения эпидемии коронавируса.

Свято-Успенский Жировичский монастырь - мужской ставропигиальный монастырь БПЦ, расположенный в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области. Один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В этом году монастырю исполняется 500 лет.