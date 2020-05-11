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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:21
https://ria.ru/20200511/1571290092.html
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925736_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_bf2f24cfe0036a342a19701078bbb167.jpg
РИА Новости

Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации

19:51 11.05.2020 (обновлено: 22:21 11.05.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке, куда кладут больных COVID-19, Денис Проценко опубликовал в фейсбуке статистику по пациентам в стационаре.
По состоянию на воскресенье в больнице лежат 338 человек, у 334 из них диагностировали пневмонию, у 205 подтвержден диагноз COVID-19.
Среди пациентов с пневмонией семь процентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 58% — тяжелые.
В реанимационном отделении больницы — 50 пациентов, из которых 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Среди помещенных в реанимацию пациентов четверым от 18 до 40 лет, 12 человек — от 41 до 60 лет и 34 старше 60 лет. Все подключенные к аппаратам ИВЛ больные старше 40 лет.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
По последним данным, в России выявили около 221 тысячи человек с коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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