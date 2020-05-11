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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:46
https://ria.ru/20200511/1571289968.html
Коронавирус обнаружили еще у одного жителя Абхазии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743315_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ba3a247de76c5aa513f506e0a7ec9823.jpg
РИА Новости

Коронавирус обнаружили еще у одного жителя Абхазии

19:46 11.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik
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СУХУМ, 11 мая - РИА Новости. Новый тип коронавируса обнаружен еще у одного жителя Абхазии, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания коронавирусом в Абхазии выросло с трех до девяти. Два пациента выздоровели, один скончался.
"За прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении.
У двух из шести пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, также диагностирована односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. "Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию", - уточнили в оперштабе.
В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны. При этом каникулы в школах и вузах Абхазии продлены до 15 мая.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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