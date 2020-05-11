Коронавирус обнаружили еще у одного жителя Абхазии

Медики на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии

СУХУМ, 11 мая - РИА Новости. Новый тип коронавируса обнаружен еще у одного жителя Новый тип коронавируса обнаружен еще у одного жителя Абхазии , сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания коронавирусом в Абхазии выросло с трех до девяти. Два пациента выздоровели, один скончался.

"За прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь", - говорится в сообщении.

У двух из шести пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, также диагностирована односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. "Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию", - уточнили в оперштабе.

В Абхазии из-за пандемии коронавируса закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухуме и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Помимо этого открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны. При этом каникулы в школах и вузах Абхазии продлены до 15 мая.