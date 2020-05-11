В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений коронавирусом

РИМ, 11 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Рекордно низкий прирост числа заражений коронавирусом зафиксирован в Рекордно низкий прирост числа заражений коронавирусом зафиксирован в Италии - за сутки выявлено 744 случая, количество пациентов на интенсивной терапии упало ниже одной тысячи, свидетельствует сводка службы гражданской обороны.

Общее число заражений, таким образом, достигло 219 814. Накануне было зарегистрировано 802 новых случая. В наиболее тяжелый период второй половины марта суточный прирост превышал 6 тысяч случаев.

Кроме того, впервые с начала эпидемии число пациентов интенсивной терапии с COVID-19 в Италии упало ниже одной тысячи, до 999. Этот показатель стал снижаться с начала апреля с уровня в 4 тысячи.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом достигло 30 739 человек, за сутки умерли 179, следует из сводки гражданской обороны. Накануне прирост числа жертв составил 165, это рекордно низкая цифра.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1401 человека, до 106 587.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 82 488 человек, за сутки это число сократилось сразу на 836, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1518 человек.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, и при благоприятном течении событий вступят в силу новые разрешения. Предусматривается вариант, при котором на региональном уровне ограничения будут сняты в зависимости от ситуации с заражениями.

В то же время некоторые области на севере и юге Италии уже ослабили меры самостоятельно. Половина же регионов требуют от правительства полного снятия карантина уже с 18 мая.