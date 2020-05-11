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2020-05-11T19:41
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Число жертв отравления метанолом в Мексике выросло до 27
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РИА Новости

Число жертв отравления метанолом в Мексике выросло до 27

19:41 11.05.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МЕХИКО, 11 мая - РИА Новости. Минздрав мексиканского штата Халиско сообщил о росте числа жертв массового отравления метанолом, которое произошло в южных муниципалитетах региона 26 апреля.
Ранее, 30 апреля, сообщалось, что 21 человек скончался.
"Число пострадавших от отравления - 81 человек, большинство из них мужчины (91,4%). Из них 27 скончались, семеро госпитализированы и 47 выписаны из больниц", - говорится в санитарном отчете на сайте ведомства.
Власти штата после инцидента призвали избегать использования алкоголя в медицинских целях, предупредив о токсичности продукта даже при вдыхании паров, его взрыво- и пожароопасных свойствах.
Комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris штата Халиско направила предупреждение компаниям производственного сектора о необходимости закупок спирта у официальных поставщиков, а также ревизии складских остатков.
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ХалискоЗдоровье - ОбществоВ мире
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