В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках

УФА, 11 мая - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 12 мая в регионе гражданам можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но с соблюдением масочного режима.

"По поводу режима самоизоляции... проект doroga02.ru, в котором люди регистрировались для того, чтобы покинуть жилище, благодарим и закрываем. Разрешаем свободное передвижение, то, что можно было сходить в магазин, выгулять животных, аннулируем. Свободное передвижение в парках, скверах, детских площадках", - заявил Хабиров на совещании оперштаба.

При этом комендантский час для пожилых, больных и детей сохраняется, с увеличением временного отрезка. "Людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями часы запрета выхода на улицу будут с 18.00 до 6.00, школьникам установим запрет с 20.00 до 14.00, как раз они пока обучаются, после уроков могут выйти и погулять", - сказал глава региона. Ранее с 9 апреля детям было запрещено выходить из дома с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.

По словам Хабирова, строгий масочный режим будет сохранен в общественном транспорте, банках, МФЦ, магазинах и на улицах.

По данным минздрава республики, в Башкирии на 11 мая зарегистрировано 1567 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 436, скончались 15 пациентов.