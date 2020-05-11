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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:11
https://ria.ru/20200511/1571289860.html
В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках
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РИА Новости

В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках

19:39 11.05.2020 (обновлено: 20:11 11.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 11 мая - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 12 мая в регионе гражданам можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но с соблюдением масочного режима.
"По поводу режима самоизоляции... проект doroga02.ru, в котором люди регистрировались для того, чтобы покинуть жилище, благодарим и закрываем. Разрешаем свободное передвижение, то, что можно было сходить в магазин, выгулять животных, аннулируем. Свободное передвижение в парках, скверах, детских площадках", - заявил Хабиров на совещании оперштаба.
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При этом комендантский час для пожилых, больных и детей сохраняется, с увеличением временного отрезка. "Людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями часы запрета выхода на улицу будут с 18.00 до 6.00, школьникам установим запрет с 20.00 до 14.00, как раз они пока обучаются, после уроков могут выйти и погулять", - сказал глава региона. Ранее с 9 апреля детям было запрещено выходить из дома с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.
По словам Хабирова, строгий масочный режим будет сохранен в общественном транспорте, банках, МФЦ, магазинах и на улицах.
По данным минздрава республики, в Башкирии на 11 мая зарегистрировано 1567 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 436, скончались 15 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав БашкирииРеспублика БашкортостанКоронавирусыОбщество
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