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2020-05-11T20:18
https://ria.ru/20200511/1571289685.html
Допвыплаты на детей до трех лет смогут получить почти 1,7 миллиона семей
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РИА Новости

Допвыплаты на детей до трех лет смогут получить почти 1,7 миллиона семей

19:31 11.05.2020 (обновлено: 20:18 11.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖители Москвы гуляют по парку
Жители Москвы гуляют по парку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Родители почти 1,7 миллиона детей в России смогут получить дополнительные выплаты на детей до трех лет, на эти выплаты направят около 25 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
"Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и не достиг 3-летнего возраста. Всего в России почти 1,7 миллиона таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 миллиардов рублей", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
В министерстве уточнили, что раньше на данные выплаты действовало ограничение: получить их могли только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на 5 миллионов детей до трех лет. Из них только 3,3 миллиона детей растут в семьях, у которых есть право на маткапитал.
В Минтруде напомнили, что выплата по 5 тысяч рублей начисляется за период с апреля по июнь. Для ее получения родителям достаточно подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КотяковКоронавирусыМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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