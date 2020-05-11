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75 лет Великой Победы
2020-05-11T19:28
https://ria.ru/20200511/1571289632.html
12 мая подведут промежуточные итоги проекта "Бессмертный полк онлайн"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571288881_0:35:1500:880_1036x0_80_0_0_f1cd617f2bac8c74bfccb2e40d065543.jpg
РИА Новости

12 мая подведут промежуточные итоги проекта "Бессмертный полк онлайн"

19:28 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. 12 мая организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" в ходе пресс-конференции подведут промежуточные итоги акции. Трансляция начнется в 12.00 и будет проходить на площадке МИА "Россия сегодня".
Как сообщают организаторы, проект "Бессмертный полк онлайн" общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" оказался очень востребованным – на участие в онлайн-шествии было подано порядка 3 миллионов заявок.
Онлайн-шествие Бессмертного полка
9 мая, 17:5875 лет Великой Победы
Почти 3 миллиона заявок подано в проект "Бессмертный полк онлайн"
Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте "Бессмертного полка России" и "Международного Бессмертного полка", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko. Ее посмотрело уже более 10 миллионов человек.
Шествие будет длиться более двух недель, пока по Красной площади не пройдут все ветераны, заявленные в проекте. Каждая анкета обязательно проходит модерацию. Ее осуществляют волонтеры Победы, к которым присоединились историки "Бессмертного полка России" и Поискового движения России – всего около 4000 человек. Процесс требует особого внимания и знания истории, так как не все участники проекта действительно размещают фотографии воевавших дедов и прадедов. Модераторами было заблокировано более 300 тысяч недобросовестно заполненных анкет.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
10 мая, 18:0975 лет Великой Победы
Проект "Бессмертный полк онлайн" подвергается атакам хакеров
Кроме того, организаторы отмечают, что сайт трансляции шествия , сайт ООД "Бессмертный полк России", сайт движения "Волонтеры Победы", а также телефон горячей линии акции неоднократно подвергались атакам хакеров. В настоящее время попытки прервать онлайн-шествие предотвращены.
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75 лет Великой ПобедыРоссияАкция "Бессмертный полк"Бессмертный полк
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