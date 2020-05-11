12 мая подведут промежуточные итоги проекта "Бессмертный полк онлайн"

Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте "Бессмертного полка России" и "Международного Бессмертного полка", а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko. Ее посмотрело уже более 10 миллионов человек.

Шествие будет длиться более двух недель, пока по Красной площади не пройдут все ветераны, заявленные в проекте. Каждая анкета обязательно проходит модерацию. Ее осуществляют волонтеры Победы, к которым присоединились историки "Бессмертного полка России" и Поискового движения России – всего около 4000 человек. Процесс требует особого внимания и знания истории, так как не все участники проекта действительно размещают фотографии воевавших дедов и прадедов. Модераторами было заблокировано более 300 тысяч недобросовестно заполненных анкет.