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2020-05-11T19:28
https://ria.ru/20200511/1571289566.html
Совфед может одобрить закон о дополнительных детских выплатах 20 мая
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РИА Новости

Совфед может одобрить закон о дополнительных детских выплатах 20 мая

19:27 11.05.2020 (обновлено: 19:28 11.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ о дополнительных детских выплатах может потребовать законодательного оформления, при соблюдении процедур Совет федерации готов рассмотреть документ 20 июня, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Средства на выплаты семьям с детьми есть, для этого существуют ФНБ и Резервный фонд. Жалеть средств на поддержку детей в такое напряженное время не следует", - отметил сенатор.
По его словам, для реализации инициативы президента "может потребоваться специальный закон". Если кабмин внесет соответствующий документ в Госдуму и депутаты оперативно его примут, "Совет федерации может рассмотреть поправки на заседании 20 мая, чтобы потом, через неделю деньги уже направлялись в регионы", отметил политик.
Рязанский также не исключил, что кабмин выберет более простое решение и примет свое постановление для реализации этой задачи.
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