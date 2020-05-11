Совфед может одобрить закон о дополнительных детских выплатах 20 мая

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ о дополнительных детских выплатах может потребовать законодательного оформления, при соблюдении процедур Совет федерации готов рассмотреть документ 20 июня, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Средства на выплаты семьям с детьми есть, для этого существуют ФНБ и Резервный фонд. Жалеть средств на поддержку детей в такое напряженное время не следует", - отметил сенатор.
По его словам, для реализации инициативы президента "может потребоваться специальный закон". Если кабмин внесет соответствующий документ в Госдуму и депутаты оперативно его примут, "Совет федерации может рассмотреть поправки на заседании 20 мая, чтобы потом, через неделю деньги уже направлялись в регионы", отметил политик.
Рязанский также не исключил, что кабмин выберет более простое решение и примет свое постановление для реализации этой задачи.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.