Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки впервые составило меньше 200

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 161 - впервые с момента пика этот показатель ниже 200, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В воскресенье были госпитализированы 488 человек. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 19 марта.

В худшие дни в больницы штата попадали свыше 3 тысяч человек в день.

"Число потерянных жизней за вчерашний день все еще слишком высоко - 161. Но это лучше, чем было", - сказал Куомо.

Он пояснил, что сейчас число смертей за сутки соответствует уровню, который наблюдался 26 марта. Наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате - более 700 за сутки.

Согласно приведенным Куомо данным, 9 мая скончались 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончался на данный момент 21 478 человек.