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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:26
https://ria.ru/20200511/1571289532.html
Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки впервые составило меньше 200
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки впервые составило меньше 200

19:26 11.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
НЬЮ-ЙОРК, 11 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 161 - впервые с момента пика этот показатель ниже 200, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В воскресенье были госпитализированы 488 человек. По словам губернатора, по числу госпитализированных в день штат вернулся к показателям, которые наблюдались ориентировочно 19 марта.
В худшие дни в больницы штата попадали свыше 3 тысяч человек в день.
"Число потерянных жизней за вчерашний день все еще слишком высоко - 161. Но это лучше, чем было", - сказал Куомо.
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Он пояснил, что сейчас число смертей за сутки соответствует уровню, который наблюдался 26 марта. Наихудший зафиксированный показатель по количеству смертей в штате - более 700 за сутки.
Согласно приведенным Куомо данным, 9 мая скончались 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончался на данный момент 21 478 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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