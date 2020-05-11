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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:25
https://ria.ru/20200511/1571289497.html
В Мурманской области с 12 мая отменят режим всеобщей самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/150175/07/1501750729_0:154:3008:1846_1036x0_80_0_0_01761d65d129ff2d507e465c50f6adcd.jpg
РИА Новости

В Мурманской области с 12 мая отменят режим всеобщей самоизоляции

19:25 11.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкГород Мурманск
Город Мурманск
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 11 мая - РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение об отмене режима самоизоляции с 12 мая для всех жителей, кроме тех, кто старше 65 лет, при этом обязательно ношение масок, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
"С завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска - старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им нужно и дальше оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. Чтобы выход из самоизоляции не стал новым всплеском коронавируса, обязательно нужно носить маску на улице, в транспорте или такси, на работе и в общественных местах: в магазине или аптеке", - говорится в сообщении.
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Для тех, кто не может купить маски, будет организована бесплатная их выдача в приёмных партии "Единая Россия". Также волонтёры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек.
"Мы будем продолжать наращивать тестирование. Сейчас сделано уже больше 55 тысяч тестов. Теперь обязательно проверять на коронавирус будем кассиров в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтёров, а также всех прибывающих в Мурманскую область из-за её пределов", - добавил Чибис.
Он также сообщил, что на первом этапе снятия ограничений разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Пока сохраняется запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемилогических правил.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ЧибисМурманская областьОбщество
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