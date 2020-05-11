В Греции вторые сутки никто не умер от коронавируса

АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждено 2 726 случаев инфицирования, сообщило в понедельник министерство здравоохранения Греции.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 32 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.
В министерстве отметили, что в стране вторые сутки никто не умирает от COVID-19. Ранее в Греции от коронавируса скончался 151 человек, среди умерших 37 женщин, остальные мужчины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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