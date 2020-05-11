В Греции вторые сутки никто не умер от коронавируса

В отделениях интенсивной терапии интубированы 32 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.

В министерстве отметили, что в стране вторые сутки никто не умирает от COVID-19. Ранее в Греции от коронавируса скончался 151 человек, среди умерших 37 женщин, остальные мужчины.