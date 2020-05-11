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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:25
https://ria.ru/20200511/1571289471.html
В Греции вторые сутки никто не умер от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0e3776b3111e0364f941497d27b43e09.jpg
РИА Новости

В Греции вторые сутки никто не умер от коронавируса

19:25 11.05.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. В Греции никто не умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждено 2 726 случаев инфицирования, сообщило в понедельник министерство здравоохранения Греции.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 32 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 87 пациентов.
В министерстве отметили, что в стране вторые сутки никто не умирает от COVID-19. Ранее в Греции от коронавируса скончался 151 человек, среди умерших 37 женщин, остальные мужчины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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