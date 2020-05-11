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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:14
https://ria.ru/20200511/1571289185.html
В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571147567_0:228:3235:2048_1036x0_80_0_0_7786764d194099d0672f8b5ce9cd6d70.jpg
РИА Новости

В ВОЗ объяснили, почему медработники заражаются коронавирусом

19:14 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖЕНЕВА, 11 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Недостаток средств индивидуальной защиты, долгое время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции являются основными причинами заражений COVID-19 среди медицинских работников, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников", - сказала она на брифинге в Женеве.
По ее словам, исходя из опубликованных исследований и дискуссий со специалистами, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что отсутствие и недостаток индивидуальных средств медицинской защиты, долгое время работы с зараженными пациентами, недостаточно строгие меры дезинфекции являются одними из основных причин заражений среди медицинского персонала.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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