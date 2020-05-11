В Ингушетии сотрудник полиции погиб во время оформления ДТП

НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудник дорожно-патрульной службы погиб в Сотрудник дорожно-патрульной службы погиб в Ингушетии во время оформления ДТП, сообщает региональное МВД.

По данным министерства, вечером 10 мая на 572-м километре автодороги "Кавказ" столкнулись "Камаз" и Hyundai Solaris. На оформление ДТП выехал сотрудник ДПС.

"Когда офицер осматривал повреждения от столкновения, находясь между автомобилями, в стоящий "Камаз" на скорости врезался автомобиль "Газель", водитель которого не справился с управлением. От удара "Камаз" сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего полицейского незамедлительно отвезли в больницу, но во время реанимационных мероприятий он скончался. С различными травмами в больницу госпитализировали водителя "Газели".