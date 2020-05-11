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2020-05-11T19:09
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В Ингушетии сотрудник полиции погиб во время оформления ДТП
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РИА Новости

В Ингушетии сотрудник полиции погиб во время оформления ДТП

19:09 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудник дорожно-патрульной службы погиб в Ингушетии во время оформления ДТП, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, вечером 10 мая на 572-м километре автодороги "Кавказ" столкнулись "Камаз" и Hyundai Solaris. На оформление ДТП выехал сотрудник ДПС.
"Когда офицер осматривал повреждения от столкновения, находясь между автомобилями, в стоящий "Камаз" на скорости врезался автомобиль "Газель", водитель которого не справился с управлением. От удара "Камаз" сдвинулся с места, и сотрудник полиции оказался зажатым между двумя автомобилями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего полицейского незамедлительно отвезли в больницу, но во время реанимационных мероприятий он скончался. С различными травмами в больницу госпитализировали водителя "Газели".
"МВД по Ингушетии скорбит по поводу безвременной смерти офицера полиции и выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
10 мая, 13:59
Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области
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