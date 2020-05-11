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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:08
https://ria.ru/20200511/1571288729.html
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569081803_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_f7c78d631d27a06c59f8f191d500dad8.jpg
РИА Новости

Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме

18:48 11.05.2020 (обновлено: 19:08 11.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖенщина в защитной маске на Красной площади в Москве
Женщина в защитной маске на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.
По его словам, при соблюдении социальной дистанции в полтора-два метра на улице медицинскую маску можно не носить. Если же сохранить безопасное расстояние не удается, то необходимо использовать средство индивидуальной защиты.
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В местах общего пользования носить маску обязательно. Надевать ее нужно не менее чем за два-три метра от входа в аптеку, магазин или банк. Кроме того, без нее нельзя находиться в тамбуре, лифте или подъезде.
На работе средства индивидуальной защиты применяются, если в помещении больше одного человека, указал Горбылев. При этом важно менять изделие каждые два-три часа или когда оно стало влажным. Работодатели должны обеспечить контроль за соблюдением этих мер, проверить ношение масок могут и представители Роспотребнадзора. Собеседник "360" обратил внимание на то, что оштрафовать за нарушение масочного режима могут как сотрудников организации, так и руководство.
Горбылев заметил, что применять можно и самодельные средства защиты. Лучше всего изготавливать их в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Стирать изделие нужно мылом или моющим средством, после этого прогладить. Некоторые люди прикрывают рот и нос шарфами или платками, однако такой метод неэффективен, подчеркнул чиновник. Если у человека нет с собой маски, то имеющуюся материю нужно свернуть в несколько раз, чтобы по максимуму удалось задержать капли слюны, в которых может содержаться вирус. Горбылев добавил, что не стоит использовать изделия, эффективность которых не подтверждена.
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К поездке в общественном транспорте лучше всего подготовиться заранее и взять с собой маску. Горбылев рассказал, что медицинские маски всегда должны быть в наличии в государственных аптеках, гигиенические средства защиты можно приобрести в крупных торговых сетях или в онлайн-магазинах в интернете, в крайнем случае — в наземном транспорте или метро.
Горбылев отметил, что оштрафовать за отсутствие маски прямо на улице или в магазине нельзя. Сначала полицейские на месте составляют протокол об административном правонарушении, а решение о наложении штрафа выносится в другой день, разъяснил он.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены свыше четырех миллионов человек, из которых более 278 тысяч умерли.
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Общее количество инфицированных в России достигло 221 344 человек, погибли 2009 пациентов, поправились 39 801. Проведено более 5,6 миллиона тестов. За последние сутки прирост составил 11 656 выявленных случаев, 94 человека умерли.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
В Москве и Подмосковье с 12 мая начинает действовать масочный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. В столице необходимо носить и перчатки. Штраф за появление без средств защиты в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
вам надо, вы и раздавайте бесплатно эти маски
11 мая, 19:06
Дмитрий М.
37100014
а ничего,что после объявления сего распоряжения,нношения СИЗ начинается,после предоставления сиих средств органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями!! 417 постановление читаем и даём отпор этим алчным управленцам!!Которые на костях разбогатеть хотят!!
11 мая, 19:07
Диванный Оратор
35110012
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