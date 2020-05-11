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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T01:51
https://ria.ru/20200511/1571288517.html
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в "новой реальности"
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1036x0_80_0_0_cc4c84eb5f2d3ea0bff31ca27b156bbe.jpg
РИА Новости

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в "новой реальности"

18:46 11.05.2020 (обновлено: 01:51 12.05.2020)
116883
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят", - сказал Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
Он рассказал, что вместе с коллегами из регионов и правительством они долго обсуждали меры, которые необходимы, чтобы "обеспечить нормальную жизнь", были выделены пять ключевых направлений.
"Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Они все как попугаи об одном и том же изо дня в день засоряют эфир, кажется, что их мантры вызубрили наизусть даже домашние питомцы
11 мая, 19:04
Айрат Сагиндыков
88600025
Кстати, он совершенно прав, причем в "мировом масштабе". Практически наверняка появится некая новая культура общения и поведения в публичных местах. Не Собянин, но жизнь заставит. Если почитаете рассказы переболевших хотя бы и средне-тяжело (не говоря о тяжелых случаях), вряд ли захочется испытывать этот мучительный кашель,температуру под 40 (причем, неделями!) я уже не говорю о трубках от ИВЛ, капельницах и памперсах, лежании на животе со всем этим и затуманенное сознание. Пусть и с перспективой выздоровления с убитыми легкими. То есть, поберечься будет иметь смысл. Особенно, группе большего риска. Да, конечно, можно и в самолете разбиться. Но там от вас вообще ничего не зависит и мучения недолгие.
11 мая, 19:32
Von Stirliz
48212362
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