Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в "новой реальности"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Сергей Собянин. Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы

"Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят", - сказал Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Он рассказал, что вместе с коллегами из регионов и правительством они долго обсуждали меры, которые необходимы, чтобы "обеспечить нормальную жизнь", были выделены пять ключевых направлений.

"Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история", - добавил он.