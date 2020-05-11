Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло за сутки на 70

БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 2 589, за сутки инфицированы 70 человек, число жертв вируса составляет 32 человека, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"До сегодняшнего дня проведено 197 545 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2 589 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 32 человека",- сообщает оперативный штаб.
"70 новых случая заражения. Выздоровели 1 680 человек",- уточнил штаб.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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