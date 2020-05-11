Путин поручил рассмотреть передачу Севастополю танка Т-34

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть возможность передачи Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в РФ из Лаоса, сообщается на сайте Кремля.
"Рассмотреть возможность передачи городу Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в Российскую Федерацию Лаосской Народно-Демократической Республикой", - говорится в перечне поручений.
24 апреля 2019, 12:23Шойгу поблагодарил коллегу из Лаоса за передачу 30 танков Т-34
В январе 2019 года тридцать танков Т-34, переданных Лаосом России, вернулись на родину. Машины полностью исправны. Договоренности о возвращении были достигнуты во время визита в страну министра обороны РФ Сергея Шойгу. Техника была доставлена во Владивосток по морю и отправилась далее в Московскую область по железной дороге. В марте на встрече с Путиным представители общественности Крыма и Севастополя попросили передать эти танки в города-герои, чтобы они приняли участие в параде военной техники, а в дальнейшем выставлялись в музейных экспозициях.
Танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени. В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч таких танков, однако на сегодняшний день действующих образцов осталось очень мало.