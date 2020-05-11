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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:24
https://ria.ru/20200511/1571288024.html
В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571171812_0:112:2853:1717_1036x0_80_0_0_f21c2d0eb78b6bdf59a0e8228181dbee.jpg
РИА Новости

В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса

18:23 11.05.2020 (обновлено: 18:24 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Нарушители режима самоизоляции грозят новыми вспышками коронавируса в разных регионах России, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ограничения для того и вводятся, чтобы уменьшить вероятность, возможность передачи инфекции. Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие десять дней будет увеличение заболеваемости", — сказал ученый в эфире радиостанции "НСН".

Он добавил, что вспышка грозит не всей стране, так как нет математической модели, учитывающей самые разные факторы, включая транспортные потоки.
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Гинцбург подчеркнул, что основной угрозой для распространения коронавируса, пока нет вакцины, остается нарушение режима самоизоляции.
"Пока не будет вакцины, самоизоляция — единственный способ предотвращения передачи", — предостерег вирусолог.
Накануне профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов спрогнозировал рост количества заражений коронавирусом по всей России с приходом жары. В то же время представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович выразила надежду, что Россия вышла на плато по распространению инфекции.
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Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего в мире инфицировано 3,9 миллиона человек, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу инфицированных и жертв являются США.
По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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