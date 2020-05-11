В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса

"Ограничения для того и вводятся, чтобы уменьшить вероятность, возможность передачи инфекции. Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие десять дней будет увеличение заболеваемости", — сказал ученый в эфире радиостанции "НСН".