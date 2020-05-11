Путин: семьи получат разовые выплаты на детей от 3 до 15 лет

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Помимо этого, были предложены другие меры поддержки семей.
Так, нуждающиеся семьи с детьми разово получат около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в два раза и составит 6751 рубль (для неработающих граждан, в том числе студентов).
Кроме того, устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей. Семьям, где родители временно потеряли работу, направят по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
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