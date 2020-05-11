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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T02:40
https://ria.ru/20200511/1571287921.html
Путин: семьи получат разовые выплаты на детей от 3 до 15 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286130_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_bb0245e3dfb5f90ca3e1ffea641327ac.jpg
РИА Новости

Путин: семьи получат разовые выплаты на детей от 3 до 15 лет

18:21 11.05.2020 (обновлено: 02:40 12.05.2020)
258997
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
"Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Помимо этого, были предложены другие меры поддержки семей.
Так, нуждающиеся семьи с детьми разово получат около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в два раза и составит 6751 рубль (для неработающих граждан, в том числе студентов).
Кроме того, устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей. Семьям, где родители временно потеряли работу, направят по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Вот и кинули косточку на последок народу.
11 мая, 18:54
MMMakc Makc
119731055
так мы половина населения такие малоимущие, если разделить доход семьи на обоих родителей и детей. Зато у нас великая держава. Страна нищих и нуждающихся
11 мая, 19:08
Иван Егоров
106104035
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