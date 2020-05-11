Путин: семьи получат разовые выплаты на детей от 3 до 15 лет

Так, нуждающиеся семьи с детьми разово получат около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет в два раза и составит 6751 рубль (для неработающих граждан, в том числе студентов).