МИД Сирии призвал ВОЗ бороться с коронавирусом вне политики

БЕЙРУТ, 11 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) не политизировать действия по борьбе с коронавирусом и предпринимать реальные меры в противостоянии с мировой пандемией.
Микдад в понедельник в Дамаске принял нового официального представителя ВОЗ в Сирии Акмиджаль Мухтумову, которая передала свои аккредитационные документы.
"Господин Микдад призвал ВОЗ заниматься реальной гуманитарной деятельностью и абстрагироваться от политизированности. Он осудил меры, предпринятые администрацией США против этой организации, в то время как во всем мире противостоят катастрофе этой пандемии", - пишет сирийское государственное агентство САНА.
Сирийский дипломат также отметил недопустимость сохранения односторонних санкций применяемых США и их европейскими союзниками в отношении Сирии. "Эти меры аморальны, бесчеловечны и противоречат устоям ООН. И мы требуем их снятия с Сирии и других нуждающихся стран в целях противодействия коронавирусу",- сказал Микдад.
Мухтумова в свою очередь заявила о готовности взаимодействовать с сирийским правительством в интересах народа Сирии в борьбе с пандемией. Она отметила, что поддерживает меры предпринимаемые местным правительством в противостоянии коронавирусу.
В Сирии на сегодняшний день 47 официально подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19. Из них 29 человек выздоровели и трое умерли.
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