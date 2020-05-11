Еще в одном доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса

БРЯНСК, 11 мая – РИА Новости. Очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где в общей сложности выявлено 120 заразившихся, следует из сообщения регионального правительства.

Сообщается, что два сотрудника Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов оказались заражены коронавирусной инфекцией. В связи с этим все работники и проживающие были протестированы на COVID-19.

"Положительные результаты обнаружены у 120 человек, среди которых 22 сотрудника, 94 проживающих и 4 волонтера. Состояние заболевших оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в учреждении продолжают работать 27 человек персонала, у всех них отрицательные тесты на коронавирус.

В доме-интернате введены все необходимые ограничительные меры, все проживающие разделены на две зоны - заболевших и здоровых, с ними работает разный персонал. Питание сотрудников и проживающих готовится за пределами учреждения и доставляется в одноразовой посуде. Отмечается, что в интернате достаточно лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, запасы будут пополнены.

При этом ограничений на въезд и выезд из муниципалитета вводиться не будет, здесь действуют все ограничительные меры, отменены массовые мероприятия, работает только ряд системообразующих предприятий. В общей сложности в Ярцевском районе 135 заразившихся.

В середине апреля в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме была зафиксирована вспышка заболевания. Сообщалось, что один из сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов заболел COVID-19, после чего подтвердилось заболевание у более чем 80 человек, контактировавших с ним. Один из постояльцев интерната, имевший ряд сопутствующих заболеваний, скончался.

По данным на понедельник, в Смоленской области зарегистрировано 902 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписано 264 человека, говорится в сообщении. В закрытом на карантин Вяземском районе число заболевших достигло 244 человек. В областном центре в настоящее время 184 заразившихся.