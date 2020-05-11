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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:11
https://ria.ru/20200511/1571287494.html
Еще в одном доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

Еще в одном доме престарелых под Смоленском выявили вспышку коронавируса

18:11 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
БРЯНСК, 11 мая – РИА Новости. Очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где в общей сложности выявлено 120 заразившихся, следует из сообщения регионального правительства.
Сообщается, что два сотрудника Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвалидов оказались заражены коронавирусной инфекцией. В связи с этим все работники и проживающие были протестированы на COVID-19.
"Положительные результаты обнаружены у 120 человек, среди которых 22 сотрудника, 94 проживающих и 4 волонтера. Состояние заболевших оценивается как стабильное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в учреждении продолжают работать 27 человек персонала, у всех них отрицательные тесты на коронавирус.
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В доме-интернате введены все необходимые ограничительные меры, все проживающие разделены на две зоны - заболевших и здоровых, с ними работает разный персонал. Питание сотрудников и проживающих готовится за пределами учреждения и доставляется в одноразовой посуде. Отмечается, что в интернате достаточно лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, запасы будут пополнены.
При этом ограничений на въезд и выезд из муниципалитета вводиться не будет, здесь действуют все ограничительные меры, отменены массовые мероприятия, работает только ряд системообразующих предприятий. В общей сложности в Ярцевском районе 135 заразившихся.
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В середине апреля в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме была зафиксирована вспышка заболевания. Сообщалось, что один из сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов заболел COVID-19, после чего подтвердилось заболевание у более чем 80 человек, контактировавших с ним. Один из постояльцев интерната, имевший ряд сопутствующих заболеваний, скончался.
По данным на понедельник, в Смоленской области зарегистрировано 902 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписано 264 человека, говорится в сообщении. В закрытом на карантин Вяземском районе число заболевших достигло 244 человек. В областном центре в настоящее время 184 заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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