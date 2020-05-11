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Религия и мировоззрение
2020-05-11T17:55
https://ria.ru/20200511/1571286757.html
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/74/1560937403_285:0:2422:1202_1036x0_80_0_0_3243adb5f34cdaa137c96ff985cd7549.jpg
РИА Новости

Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

17:54 11.05.2020 (обновлено: 17:55 11.05.2020)
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде скончался в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Это уже четвертая подтвержденная смерть насельника лавры в результате заражения COVID-19.
"Одиннадцатого мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк)", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Ранее по той же причине скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСвято-Троицкая Сергиева лавраНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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