Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде скончался в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.