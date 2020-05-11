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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:51
https://ria.ru/20200511/1571286666.html
Власти Италии рассказали о возможности восстановления авиасообщения
https://cdn21.img.ria.ru/images/106304/21/1063042159_0:58:1920:1138_1036x0_80_0_0_b9520279233458ed83dfc2ba6c145487.jpg
РИА Новости

Власти Италии рассказали о возможности восстановления авиасообщения

17:51 11.05.2020
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© Фото : RaBoeВид на международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме
Вид на международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме
© Фото : RaBoe
Вид на международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме. Архивное фото
РИМ, 11 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Глава министерства инфраструктуры и транспорта Италии Паола де Микели заявила, что восстановление авиасообщения Италии с другими странами будет зависеть от того, насколько острую фазу эпидемии коронавируса они переживают.
"Я думаю, что мы не будем связывать с Италией те страны, которые находятся в острой фазе. Те же, где эпидемиологический кризис идет на спад, будут вновь соединены с Италией", - заявила она в ходе онлайн-пресс-конференции для иностранной прессы.
"В этом случае, для всех, кто прилетит на самолетах, мы сохраним на продолжительный период времени указания по сдерживанию заражения – чтобы после посадки замерялась температура, чтобы пассажир заполнял под свою ответственность заявление о том, как прожил этот период в своей стране, то есть были ли у него опасные контакты. Мы тогда попросим у этого пассажира сведения о том, в какие места он направится, чтобы в критических ситуациях у нас была минимальная возможность его найти", - сказала министр.
При этом, по ее словам, останется обязательным ношение маски на борту самолета, а в аэропортах продолжатся санитарные проверки при вылете из Италии. Кроме того, Де Микели заявила, что будущие туристы, приезжающие в Италию, не окажутся в карантине, решение об их помещении под этот режим по их возвращении на родину будет зависеть от их страны.
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Говоря о перспективах восстановления авиасообщения, глава итальянского минтранса заявила, что при сохранении нынешнего течения эпидемии возобновление передвижения между итальянскими регионами можно ожидать в начале июня, после чего "проводить оценки" о поездках за пределы Италии.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на воскресенье общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 219 тысяч, свыше 105 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 30 560 человек. В воскресенье служба гражданской обороны сообщила о рекордно низком приросте новых случаев (+802) и рекордно малом числе жертв за сутки (165).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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