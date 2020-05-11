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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:02
https://ria.ru/20200511/1571286624.html
Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286335_132:396:3068:2048_1036x0_80_0_0_36a1bb80224b1ccd2d0862d820978083.jpg
РИА Новости

Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами

17:50 11.05.2020 (обновлено: 18:02 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
"Владимир Владимирович, я бы хотел просить вашего поручения в адрес правительства РФ. Вы назвали целый ряд мер, они очень важные, эффективные и нужные, часть этих мер будет происходить за счет бюджетов субъектов РФ. Есть часть субъектов, которые легко справятся с этим выпадением доходов, высокодоходные субъекты, в том числе и Москва, но есть ряд регионов, в которых сегодня сложная бюджетная ситуация. Я бы просил поручения правительства еще раз посмотреть, к каким бюджетным расходам приведут вот новые меры, для того чтобы, возможно, частично компенсировать субъектам РФ эти падающие доходы", - сказал он.
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"Ну и должен сказать, что общаясь с коллегами, большинство регионов сегодня гораздо увереннее понимают, чувствуют эту ситуацию и управляют теми рисками, с которыми мы столкнулись", - добавил он.
Президент поддержал эту идею. "Что касается новых мер выпадающих доходов регионов, то я специально оговорился, когда говорил о том, что принимая те или иные решения, в том числе о поддержке предприятий, на региональном уровне, руководители регионов, должны будут согласовать эти действия с правительством РФ. Исходим из того, что при согласовании и будут вырабатываться соответствующие меры поддержки самих регионов. Но такое отдельное поручение, Сергей Семенович, вы правы, оно, может быть, и не помешает", - сказал Путин.
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