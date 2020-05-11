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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:47
https://ria.ru/20200511/1571286501.html
Нужно исполнять принятые меры по поддержке занятости, заявил Путин
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571285594_0:0:3010:1694_1036x0_80_0_0_63cdfb747351e81d4ab949dbd3ae9145.jpg
РИА Новости

Нужно исполнять принятые меры по поддержке занятости, заявил Путин

17:47 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исполнения уже принятых мер по поддержке занятости в условиях пандемии коронавируса в РФ.
"Сразу скажу: наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также работать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, - это капитал в развитие страны, и нам его необходимо сберечь. Поэтому уже принятые меры по поддержке экономики, в первую очередь, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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По его словам, необходимо сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру, потенциал бизнеса. "Чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость, и предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом", - отметил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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