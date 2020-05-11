Нужно исполнять принятые меры по поддержке занятости, заявил Путин

По его словам, необходимо сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру, потенциал бизнеса. "Чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость, и предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом", - отметил президент.