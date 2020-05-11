Нужно исполнять принятые меры по поддержке занятости, заявил Путин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости исполнения уже принятых мер по поддержке занятости в условиях пандемии коронавируса в РФ.
"Сразу скажу: наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также работать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же, как и созидательная энергия самих предпринимателей, - это капитал в развитие страны, и нам его необходимо сберечь. Поэтому уже принятые меры по поддержке экономики, в первую очередь, направленные на обеспечение устойчивости работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
По его словам, необходимо сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру, потенциал бизнеса. "Чтобы именно сейчас критически не снижалась занятость, и предприниматели могли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарастить, нормализовать экономическую жизнь в целом", - отметил президент.
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