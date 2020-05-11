Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Не нужно бояться увеличения числа выявленных случаев коронавируса в Не нужно бояться увеличения числа выявленных случаев коронавируса в Москве , заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

"Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования, и до этого также шло активное наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, в результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается. <...> Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить людям нормальную жизнь в условиях "новой реальности", исходя из тех ограничений и вызовов, которые стоят перед страной.

По словам мэра Москвы, он обсуждал это вместе с коллегами из регионов и правительством — и были выделены пять ключевых направлений.

"Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история", — добавил он.

Собянин также выразил благодарность Путину за озвученные им меры поддержки.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего в мире инфицировано 3,9 миллиона человек, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу инфицированных и жертв являются США.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам пациентов удалось победить инфекцию, 2009 человек скончались.