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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T19:21
https://ria.ru/20200511/1571286367.html
Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ca1956b21f54d3881ea1a50ef32893e5.jpg
РИА Новости

Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с COVID-19 в Москве

17:44 11.05.2020 (обновлено: 19:21 11.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Не нужно бояться увеличения числа выявленных случаев коронавируса в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
"Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования, и до этого также шло активное наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, в результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается. <...> Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь", — сказал Собянин.
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Он подчеркнул, что необходимо обеспечить людям нормальную жизнь в условиях "новой реальности", исходя из тех ограничений и вызовов, которые стоят перед страной.
По словам мэра Москвы, он обсуждал это вместе с коллегами из регионов и правительством — и были выделены пять ключевых направлений.
"Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история", — добавил он.
Собянин также выразил благодарность Путину за озвученные им меры поддержки.
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Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего в мире инфицировано 3,9 миллиона человек, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу инфицированных и жертв являются США.
По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам пациентов удалось победить инфекцию, 2009 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Число госпитализаций из-за COVID-19 в Москве остается стабильным
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинМосква
Популярные комментарии
Как так??? Уже можно не бояться??? А когда они были меньше и бояться было нужно! А ну правильно, нужно же запускать стройки! Как то же надо оправдывать это. Теперь можно любой статистики не бояться. Да и маски и перчатки и пропуск нас защитят.
11 мая, 18:18
Дик Котов
54910123
Тем не менее в Москве всего переболело около 2% (и то это не точно, возможно меньше),.. а значит болеть, и болеть.Все еще впереди. Хорошо хоть инфекционных палат настроили.
11 мая, 18:20
Вячеслав Конышев
21012121
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