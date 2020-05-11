Онлайн-конференция о проблемах театральных ВУЗов России

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Участники:
— ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
— заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ;
— ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
— народный артист РФ, профессор, преподаватель ГИТИСа Валерий ГАРКАЛИН.
В ходе мероприятия будут затронуты темы, которые сейчас волнуют всех представителей театральных ВУЗов России: преподавательский состав, студентов, проходящих обучение в них в настоящее время, а также абитуриентов 2020 года. Как будет организована сдача вступительных экзаменов? Планируется ли в новом учебном году обучение актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей различных театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
— ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
— заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ;
— ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
— народный артист РФ, профессор, преподаватель ГИТИСа Валерий ГАРКАЛИН.
В ходе мероприятия будут затронуты темы, которые сейчас волнуют всех представителей театральных ВУЗов России: преподавательский состав, студентов, проходящих обучение в них в настоящее время, а также абитуриентов 2020 года. Как будет организована сдача вступительных экзаменов? Планируется ли в новом учебном году обучение актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей различных театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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