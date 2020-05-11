Онлайн-конференция о проблемах театральных ВУЗов России

Участники:— ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;— заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ;— ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;— народный артист РФ, профессор, преподаватель ГИТИСа Валерий ГАРКАЛИН.В ходе мероприятия будут затронуты темы, которые сейчас волнуют всех представителей театральных ВУЗов России: преподавательский состав, студентов, проходящих обучение в них в настоящее время, а также абитуриентов 2020 года. Как будет организована сдача вступительных экзаменов? Планируется ли в новом учебном году обучение актеров, режиссеров, художников, операторов и представителей различных театральных и кинопрофессий в удаленном режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией?