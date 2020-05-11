Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Двадцать два региона могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что на сегодняшний день трем основным критериям по снятию ограничений на первом этапе соответствуют 11 регионов.
"Сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно – 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения могли бы исполняться, но, очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели", - сказала Голикова на совещании в понедельник.
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