Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах

"Сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно – 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения могли бы исполняться, но, очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели", - сказала Голикова на совещании в понедельник.