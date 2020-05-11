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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:29
https://ria.ru/20200511/1571286258.html
Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова назвала условие начала снятия ограничений еще в 22 регионах

17:42 11.05.2020 (обновлено: 22:29 11.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Двадцать два региона могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что на сегодняшний день трем основным критериям по снятию ограничений на первом этапе соответствуют 11 регионов.
"Сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно – 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тысяч населения могли бы исполняться, но, очевидно, и мы общаемся с нашими коллегами из регионов, это достижимые показатели", - сказала Голикова на совещании в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
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Вера Андреева
1210101
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