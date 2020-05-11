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2020-05-11T19:08
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Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми
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РИА Новости
Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля.
2020-05-11T17:41
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=53098264&type=mp4
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Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми

17:41 11.05.2020 (обновлено: 19:08 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля.
"У нас много семей, у которых этого права (на материнский капитал) нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по пять тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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