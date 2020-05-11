Врач рассказал о риске воспалительного синдрома у переболевших COVID-19

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о риске возникновения воспалительного синдрома у пациентов, переболевших COVID-19.
Медик отметил, что системный воспалительный ответ организма может появиться в ответ на любую тяжело протекающую инфекцию, в том числе коронавирусную. По его словам, таким образом организм реагирует на токсины, которые выбрасываются вирусом.
"Иммунная система выдает гиперреакцию в виде выброса специфических медиаторов воспаления, в основном интерлейкинов, из-за которых и происходят осложнения", — сказал Тимаков в комментарии "Аргументам и фактам".
Он пояснил, что воспалительная реакция может выражаться в повышении температуры, сильной отечности, повышении уровня лейкоцитов, появлении сыпи на коже, воспалении сосудов и появлении микротромбов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило четыре миллиона, умерли свыше 278 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.