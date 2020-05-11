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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:58
https://ria.ru/20200511/1571286134.html
Врач рассказал о риске воспалительного синдрома у переболевших COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о риске воспалительного синдрома у переболевших COVID-19

17:40 11.05.2020 (обновлено: 21:58 11.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о риске возникновения воспалительного синдрома у пациентов, переболевших COVID-19.
Медик отметил, что системный воспалительный ответ организма может появиться в ответ на любую тяжело протекающую инфекцию, в том числе коронавирусную. По его словам, таким образом организм реагирует на токсины, которые выбрасываются вирусом.
"Иммунная система выдает гиперреакцию в виде выброса специфических медиаторов воспаления, в основном интерлейкинов, из-за которых и происходят осложнения", — сказал Тимаков в комментарии "Аргументам и фактам".
Он пояснил, что воспалительная реакция может выражаться в повышении температуры, сильной отечности, повышении уровня лейкоцитов, появлении сыпи на коже, воспалении сосудов и появлении микротромбов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило четыре миллиона, умерли свыше 278 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗ
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