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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:38
https://ria.ru/20200511/1571286057.html
Голикова назвала условие первого этапа выхода из ограничений по COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155013/91/1550139145_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_77962c5ba31b17208ff118c736f26dc8.jpg
РИА Новости

Голикова назвала условие первого этапа выхода из ограничений по COVID-19

17:38 11.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На первом этапе выхода из ограничений в связи с коронавирусом коэффициент распространения инфекции не должен быть выше единицы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Период выхода включает в себя три этапа. При этом значение первого этапа, который, как мне кажется, самый ключевой, нормативно соответствует следующим значениям. Первое - коэффициент распространения инфекции, о котором я уже сказала, не должен быть больше единицы. А если он меньше единицы, значит, инфекция в стране и в соответствующем регионе идет на спад", - сказала Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Голикова уточнила, что коэффициент распространения инфекции - это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
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