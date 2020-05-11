Голикова назвала условие первого этапа выхода из ограничений по COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. На первом этапе выхода из ограничений в связи с коронавирусом коэффициент распространения инфекции не должен быть выше единицы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Период выхода включает в себя три этапа. При этом значение первого этапа, который, как мне кажется, самый ключевой, нормативно соответствует следующим значениям. Первое - коэффициент распространения инфекции, о котором я уже сказала, не должен быть больше единицы. А если он меньше единицы, значит, инфекция в стране и в соответствующем регионе идет на спад", - сказала Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Голикова уточнила, что коэффициент распространения инфекции - это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции.
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