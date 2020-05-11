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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:42
https://ria.ru/20200511/1571286016.html
В Туве коронавирус обнаружили у беременной и младенца
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Туве коронавирус обнаружили у беременной и младенца

17:42 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
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© РИА Новости / Илья Питалев
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом, выявленных с начала пандемии, выросло в Туве за сутки до 144, среди заболевших беременная женщина и младенец, сообщается на сайте правительства республики.
По данным регионального главка Роспотребнадзора и минздрава, "за весь период выявлено 144 случая заболевания COVID-19 в Республике Тыва".
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"Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и 9-месячного ребенка. Восемь человек находится в реанимации, четыре - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данным властей, большинство новых случаев за последние 2-3 дня по результатам эпидрасследования отнесены к очагам на рынке "Элбек", автобазе и Республиканской больнице №1. Отмечено также обращение больной в психиатрическую больницу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика ТываОбщество
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