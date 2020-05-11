В Туве коронавирус обнаружили у беременной и младенца

"Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и 9-месячного ребенка. Восемь человек находится в реанимации, четыре - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.