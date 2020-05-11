В Туве коронавирус обнаружили у беременной и младенца

КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом, выявленных с начала пандемии, выросло в Туве за сутки до 144, среди заболевших беременная женщина и младенец, сообщается на сайте правительства республики.
По данным регионального главка Роспотребнадзора и минздрава, "за весь период выявлено 144 случая заболевания COVID-19 в Республике Тыва".
"Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с COVID-19 заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и 9-месячного ребенка. Восемь человек находится в реанимации, четыре - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По данным властей, большинство новых случаев за последние 2-3 дня по результатам эпидрасследования отнесены к очагам на рынке "Элбек", автобазе и Республиканской больнице №1. Отмечено также обращение больной в психиатрическую больницу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.