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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:35
https://ria.ru/20200511/1571285885.html
Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 32 065
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048300_0:380:2759:1932_1036x0_80_0_0_670955155f176143a0ad1a404f5ce685.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 32 065

17:35 11.05.2020
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© REUTERS / Henry NichollsМедицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 210 до 32 065 человек, количество заболевших выросло на 3 877, до 223 060, свидетельствуют данные минздрава страны.
"По данным на 09.00 (11.00 мск) 11 мая, …с подтвержденным тестом на коронавирус 32 065 человек скончались", - говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 269 человек, число новых выявленных случаев заражения – 3 923.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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