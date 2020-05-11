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Путин поручил включить в программу развития Крыма строительство больницы
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РИА Новости

Путин поручил включить в программу развития Крыма строительство больницы

17:33 11.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить в программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года строительство нового корпуса городской больницы Севастополя на 140 коек и представить предложения по совершенствованию требований лицензирования дистанционного образования в Крыму, сообщает сайт Кремля.
"Правительству РФ включить в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" архитектурно-строительное проектирование и строительство нового корпуса городской больницы № 4 г. Севастополя (на 140 коек), предусмотрев при этом финансовое обеспечение такого проектирования и строительства преимущественно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
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Президент также поручил кабмину представить предложения по совершенствованию предъявляемых к соискателям лицензий на осуществление образовательной деятельности лицензионных требований к образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
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