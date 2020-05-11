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2020-05-11T17:32
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Путин поручил представить предложения по развитию судостроения в Крыму
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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по развитию судостроения в Крыму

17:32 11.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНа судостроительном заводе "Залив" в Керчи
На судостроительном заводе Залив в Керчи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до ноября представить предложения по строительству судов рыбопромыслового флота, в том числе в Крыму и Севастополе, сообщает сайт Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Республики Крым и города Севастополя. Срок – 1 ноября 2020 года", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Президент также поручил до февраля представить предложения по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Здание военно-морского училища" (г. Севастополь) и его приспособлению для современного использования федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Севастопольский государственный университет", в том числе предложения по финансовому обеспечению таких работ.
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28 апреля 2018, 15:41
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РоссияСевастопольский государственный университетВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольЭкономика
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