Путин поручил представить предложения по развитию судостроения в Крыму

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до ноября представить предложения по строительству судов рыбопромыслового флота, в том числе в Крыму и Севастополе, сообщает сайт Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Республики Крым и города Севастополя. Срок – 1 ноября 2020 года", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Президент также поручил до февраля представить предложения по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения "Здание военно-морского училища" (г. Севастополь) и его приспособлению для современного использования федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Севастопольский государственный университет", в том числе предложения по финансовому обеспечению таких работ.
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