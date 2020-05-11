Собянин поблагодарил Путина за меры поддержки из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за озвученные им меры поддержки для бизнеса и социальных работников, семей с детьми.
"Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ.
Мэр столицы также отметил важность помощи семьям с детьми, которые в данной ситуации являются наиболее уязвимой категорией граждан.
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