Собянин поблагодарил Путина за меры поддержки из-за коронавируса

"Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ.