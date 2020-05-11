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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:32
https://ria.ru/20200511/1571285664.html
Собянин поблагодарил Путина за меры поддержки из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571282681_96:428:2976:2048_1036x0_80_0_0_8ebd81182bb86258340b7644164a6fa7.jpg
РИА Новости

Собянин поблагодарил Путина за меры поддержки из-за коронавируса

17:32 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
Мужчина смотрит трансляцию обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса в своем автомобиле в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за озвученные им меры поддержки для бизнеса и социальных работников, семей с детьми.
"Уважаемый Владимир Владимирович, хотел выразить слова огромной благодарности за тот комплекс мер, который вы сегодня озвучили. Он касается и социальных работников, которые тоже сегодня находятся на передовой, и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ.
Мэр столицы также отметил важность помощи семьям с детьми, которые в данной ситуации являются наиболее уязвимой категорией граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:48
Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир Путин
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