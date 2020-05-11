Голикова: соблюдение ограничений ускорит возвращение к нормальной жизни

"Несмотря на то, что нам всем очень хочется побыстрее выйти из режима самоизоляции, нам очень хочется вернуться к обычному традиционному для нас ритму жизни, но я все-таки хочу обратить внимание, что соблюдение определенных ограничений, соблюдение требований санитарно-эпистемологических мероприятий и санитарных врачей субъектов РФ будет для нас абсолютным залогом того, что скорость выхода из этих ограничений мы сможем совместно приблизить", - сказала Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.