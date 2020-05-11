Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T17:30
https://ria.ru/20200511/1571285508.html
Путин поручил дать жилье проходившим службу в Крыму правоохранителям
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин поручил дать жилье проходившим службу в Крыму правоохранителям

17:30 11.05.2020
522
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до начала февраля 2021 года представить проект указа об обеспечении жильем граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Крыму и Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года, сообщает сайт Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа президента РФ, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г. Срок – 1 февраля 2021 года. Ответственные: Мишустин М.В., Колокольцев В. А., Золотов В.В.", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Рабочий на строительной площадке жилого массива
7 февраля, 14:00
Крым готовит 10 площадок под строительство до 6 млн кв метров жилья
2601014
Обсудить 0
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил возместить расходы родным умерших в Крыму участников ВОВ
На судостроительном заводе Залив в Керчи
Путин поручил представить предложения по развитию судостроения в Крыму
Вид на Ялту
Путин поручил включить в программу развития Крыма строительство больницы
Вид на Севастополь из окна самолета
"Исторический бульвар" в Севастополе освободят от коммерческих объектов
Танки Т-34
Путин поручил рассмотреть передачу Севастополю танка Т-34
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми
В палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
Коечный фонд в России выше норматива на 38,6%, заявила Голикова
Президент РФ В. Путин
Путин назвал меры по поддержке экономике и граждан беспрецедентными
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о колебаниях по соблюдению самоизоляции в регионах
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Путин поручил возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова: соблюдение ограничений ускорит возвращение к нормальной жизни
Копия газеты Правда от 10 мая 1945 года и георгиевская ленточка
Путин рекомендовал распространять репринт "Правды" от 10 мая 1945 года
Столовые приборы
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Лента новостейМолния