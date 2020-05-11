Путин поручил дать жилье проходившим службу в Крыму правоохранителям

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до начала февраля 2021 года представить проект указа об обеспечении жильем граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Крыму и Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года, сообщает сайт Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа президента РФ, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г. Срок – 1 февраля 2021 года. Ответственные: Мишустин М.В., Колокольцев В. А., Золотов В.В.", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.