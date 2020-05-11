Голикова рассказала о колебаниях по соблюдению самоизоляции в регионах

"На протяжении и майских праздников, и особенно последних дней с 8 по 11 мая, мы смотрели, как по этим показателям ведут себя субъекты РФ. Должна сказать, что достаточно серьезные были колебания от одной группы субъектов к другой группе субъектов", - сказала она на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.