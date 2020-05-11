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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:30
https://ria.ru/20200511/1571285471.html
Голикова рассказала о колебаниях по соблюдению самоизоляции в регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007651_0:184:2879:1803_1036x0_80_0_0_ad3a0b593ebc1ef768a9c10cc9e85c47.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о колебаниях по соблюдению самоизоляции в регионах

17:30 11.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Колебания по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса в регионах с 8 по 11 мая были очень большими, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На протяжении и майских праздников, и особенно последних дней с 8 по 11 мая, мы смотрели, как по этим показателям ведут себя субъекты РФ. Должна сказать, что достаточно серьезные были колебания от одной группы субъектов к другой группе субъектов", - сказала она на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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