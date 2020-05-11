Путин призвал отнестись серьезно к решениям по поддержке экономики

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии Решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса , должны быть исполнены, надо отнестись к этому серьезно, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин

"Предложенные мною меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики", - сказал он во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин отметил, что не припомнит таких мер даже в 2008-2009 годы во время финансового и экономического кризисов.

"Эти решения, которые были мной сформулированы, готовились нами совместно, они признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению. Но это значит, что они должны быть исполнены. Прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом", - сказал президент.