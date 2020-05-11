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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:42
https://ria.ru/20200511/1571285427.html
Путин призвал отнестись серьезно к решениям по поддержке экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин призвал отнестись серьезно к решениям по поддержке экономики

17:29 11.05.2020 (обновлено: 17:42 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решения по поддержке российской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, должны быть исполнены, надо отнестись к этому серьезно, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Предложенные мною меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики", - сказал он во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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Путин отметил, что не припомнит таких мер даже в 2008-2009 годы во время финансового и экономического кризисов.
"Эти решения, которые были мной сформулированы, готовились нами совместно, они признаны не только целесообразными, но и возможными к исполнению. Но это значит, что они должны быть исполнены. Прошу вас отнестись к этому самым серьезным образом", - сказал президент.
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