Голикова: при ослаблении мер надо учитывать, что COVID-19 может вернуться

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Режим снятия ограничений из-за COVID-19 нужно принимать с оглядкой на то, что коронавирус может вернуться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Безусловно, каждый субъект РФ, так, как вы и сказали, по согласованию с главными санитарными врачами субъектов, будет принимать свои решения, но еще раз хочу подчеркнуть, что ослабление ограничительных мер должно приниматься очень осторожно с оглядкой на то, что инфекция может вернуться", - сказала Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Она отметила, что на 11 мая по России коэффициент распространения инфекции в среднем равен 1, по субъектам он достаточно серьезно варьируется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.