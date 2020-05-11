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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:27
https://ria.ru/20200511/1571285354.html
Коечный фонд в России выше норматива на 38,6%, заявила Голикова
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972206_0:225:2840:1823_1036x0_80_0_0_9e3bf46fa57cfb092e062ef26d51dd85.jpg
РИА Новости

Коечный фонд в России выше норматива на 38,6%, заявила Голикова

17:27 11.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкВ палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
В палате интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Коечный фонд в России на 38,6% выше норматива, 41,3% мест свободно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Несмотря на то, что мы в определенный период времени выбрали для себя нормативное значение коечного фонда, который должны были создать все субъекты РФ, мы тем не менее на случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию приняли дополнительное решение и увеличили коечный фонд дополнительно. Сегодня против нормативного значения коечный фонд увеличен на 38,6% и, что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободно", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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