Коечный фонд в России выше норматива на 38,6%, заявила Голикова

"Несмотря на то, что мы в определенный период времени выбрали для себя нормативное значение коечного фонда, который должны были создать все субъекты РФ, мы тем не менее на случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию приняли дополнительное решение и увеличили коечный фонд дополнительно. Сегодня против нормативного значения коечный фонд увеличен на 38,6% и, что важно, 41,3% этого коечного фонда сегодня свободно", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.